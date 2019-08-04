Mercedes Actros, который оснащен самым мощным в линейке двигателем, был передан клиенту из Иркутска.
Самый мощный Mercedes-Benz Actros появился в России
04.08.2019 21:50
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Подобная машина, заказанная российским клиентом, является интересной и вероятно обошлась ему в немалую сумму.
Стоимость такого трехостного тягача не раскрывают, но известно, что эта модель имеет приставку к названию 2663 LS и оснащена двигателем ОМ473.
Рабочий объём цилиндров этого двигателя составляет 16 литров, а мощность – 625 лошадиных сил.
Как сообщает «Авторевю», такие тягачи предназначены для осуществления перевозки тяжелой техники John Deere. Более того, машина будет делать перевозки по всей России.
Наряду с мощным силовым агрегатом, в модели предлагается «автомат» PowerShift 3.
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