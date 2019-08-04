В процентном выражении стоимость модели выросла на 9,4-11,4%, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.



Купе Mercedes-Benz AMG GT подорожало в августе на 1 млн рублей минимум, тогда как топовый вариант прибавил в цене 1,12 млн рублей.

Теперь автомобиль в начальной комплектации с 522-сильным двигателем предлагается за 10 730 000 рублей, а версия с мотором, отдача которого составляет 585 л.с. обойдется уже в 13 020 000 рублей.

Напомним, что все версии купе доступны с задним приводом и семискоростной роботизированной КП AMG SpeedShift.

По итогам первого полугодия дилеры компании в России реализовали 12 единиц Mercedes-Benz AMG GT.