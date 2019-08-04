В начале прошлого месяца российский офис компании JAC официально раскрыл стоимость и сроки выхода пикапа JAC T6 на российский рынок.
В Казахстане начали собирать пикапы JAC T6 для рынка России
04.08.2019 14:05
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Как уже сообщалось, новинка появится в продаже с 1 сентября, а ее стоимость составит 1,3 млн рублей минимум.
На рынке пикап будет представлен в нескольких комплектациях с двумя силовыми установками.
Как выяснили журналисты издания «Китайские автомобили», в Казахстане уже начали собирать пикапы JAC T6 для рынка России.
Исходя из этого можно сделать вывод, что в продаже он появится в запланированные сроки.
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