В Казахстане начали собирать пикапы JAC T6 для рынка России

В начале прошлого месяца российский офис компании JAC официально раскрыл стоимость и сроки выхода пикапа JAC T6 на российский рынок.

Как уже сообщалось, новинка появится в продаже с 1 сентября, а ее стоимость составит 1,3 млн рублей минимум.

На рынке пикап будет представлен в нескольких комплектациях с двумя силовыми установками.

Как выяснили журналисты издания «Китайские автомобили», в Казахстане уже начали собирать пикапы JAC T6 для рынка России.

Исходя из этого можно сделать вывод, что в продаже он появится в запланированные сроки.