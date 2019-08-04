Названы самые популярные люксовые автомобили в РФ в 1 полугодии

Общие объёмы продаж люксовых автомобилей и спорткупе, объединенных в сегменте F+S, остались на прошлогоднем уровне.

Объёмы продаж составили 4 442 экземпляра, из которых больше всего пришлось на модель Mercedes-Benz S-Класс, а она и стала самым популярным люксовым автомобилем в РФ в 1 полугодии.

Его показатель продаж составил 1 090 ед., а это на 19.7% хуже. Audi A5 стал вторым с показателем 600 проданных экземпляров, что на 30,7% больше.

На третье место опустился BMW 7-Серии с отрицательной динамикой на 32,2% до 428 проданных единиц. BMW 6-Серии GT и KIA K900 расположились в пятерке лидеров с результатом 306 и 282 ед., сообщает «АвтостатИнфо».

В первой десятке самых востребованных на рынке люксовых машин оказались: Porsche Panamera — 201 ед. (-22,7%), Audi A8 — 183 ед. (+10,2%), Mercedes-Benz AMG GT — 154 ед. (+250%), BMW 6-Серии — 144 ед. (+97%) и BMW 8-Серии — 144 авто.