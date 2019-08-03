На смену хэтчбеку Citroen C4 придет новинка с ярким дизайном

Компания Citroen разрабатывает преемника хэтчбека C4. Новинка появится на рынке в 2020 году, а как сказал начальник стратегического планирования марки Ксавье Пежо, машина получит смелый дизайн.

В следующем году Citroen начнет продажи нового автомобиля, в котором будут реализованы смелые дизайнерские решения.

Во французской компании уверены, что их новинка покорит рынок, так как машина не получит классический дизайн и она не будет консервативной.

Предположительно в основе нового автомобиля расположится платформа CMP, причем новинка будет выпущена как с классическим ДВС, так и полностью электрической силовой установкой.