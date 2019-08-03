Компания Citroen разрабатывает преемника хэтчбека C4. Новинка появится на рынке в 2020 году, а как сказал начальник стратегического планирования марки Ксавье Пежо, машина получит смелый дизайн.
На смену хэтчбеку Citroen C4 придет новинка с ярким дизайном
03.08.2019 10:45
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В следующем году Citroen начнет продажи нового автомобиля, в котором будут реализованы смелые дизайнерские решения.
Во французской компании уверены, что их новинка покорит рынок, так как машина не получит классический дизайн и она не будет консервативной.
Предположительно в основе нового автомобиля расположится платформа CMP, причем новинка будет выпущена как с классическим ДВС, так и полностью электрической силовой установкой.
NEWS: #Citroen have targeted the #VW I.D 3 with new electric C4 hatch due in 2020…>> https://t.co/KakRukft2w pic.twitter.com/yp4GBWkvul
— Auto Express (@AutoExpress) August 1, 2019
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