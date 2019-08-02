Роскошная копия Chevrolet Captiva 2020 установила рекорд продаж

Автомобиль MG Hector был представлен в конце этой весны и оказалось, что он является перелицованным Chevrolet Captiva 2020 модельного года, но с расширенным списком оборудования.

Роскошная копия Chevrolet Captiva 2020, которая поступила в продажу 27 июня на рынке Индии, уже установила рекорд продаж и более того, производитель был вынужден даже временно прекратить прием заказов.

Как рассказали в компании, им удалось собрать более 28 тысяч заказов, а в связи с тем, что поставить в короткий срок такое количество машин не получится и было принято решение временно прекратить прием заявок.

В MG никак не ожидали такого высокого спроса и их производственная линия не рассчитана на большие объёмы выпуска, поэтому клиентам придется ожидать свою машину около шести месяцев.

Напомним, что MG Hector получил ценник 1,2 млн рупий или около 1,13 млн рублей минимум.