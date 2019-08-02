Volkswagen вывела на тесты новый кроссовер для России

В Бразилии на дорогах общественного назначения был замечен тестовый прототип глобального кроссовера Volkswagen Tarek. Эта модель уже продается в Китае под названием Tharu.

В 2020 году Volkswagen Tarek появится на российском рынке, причем его сборку организуют в Калуге, а для американского рынка паркетник будет производить в Мексике.

Снимки прототипа были опубликованы зарубежным изданием Motor1. По их данным, бразильский вариант Tarek от китайского Tharu будет иметь минимальные отличия, впрочем, на тестовом прототипе камуфляжной пленкой заклеили только переднюю и заднюю часть машины, а значит изменения будут только декоративные.

Ожидается, что Южной Америке «паркетник» будет предлагаться с 1,4-литровым TSI мотором мощностью 150 л.с.

Пару ему составит шестиступенчатый DSG. С какими агрегатами Volkswagen Tarek будет предлагаться в РФ пока неизвестно.