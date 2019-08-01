Новый кросс-вэн Renault Triber вызвал отличный спрос

В дилерских центрах компании в Индии новинка станет доступна для покупки в следующем месяце, а пока производитель начал прием предварительных заказов.



Еще во время презентации автомобиля, компании поступила 1 тыс. заявок на модель, а с момента старта приема заказов уже получено 7 тысяч заявок.

Напомним, что Renault Triber создавали на той же платформе, что и Renault Kwid и Datsun redi-GO. Последние два автомобиля показывают отличные результаты продаж.

Модель в стандартном исполнении будет пятиместная, а за дополнительную плату будет доступен третий ряд сидений и это при том, что его длина составляет четыре метра.