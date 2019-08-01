Стоимость российских автомобилей повысилась с 1 августа, причем в самой компании не стали предупреждать о грядущем удорожании.

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada и теперь в зависимости от модели ценники выросли на 5-7 тыс. рублей.

Изменение стоимости автомобилей зафиксировали эксперты сайта «Лада.онлайн», которые ведут мониторинг цен на Lada.

Так, все комплектации и версии модели Гранта, Lada 4×4 и Xray прибавили в цене по пять тысяч рублей, а Ларгусы подорожали на шесть тысяч рублей.

Больше всего стали дороже модели семейства Веста, стоимость которых выросла на семь тысяч рублей. Стоит отметить, что это уже третьей в этом году повышение цен на Lada.