В Китае представлен кроссовер для богатых с девятью дверьми

Необычный кроссовер, который дебютировал на территории Китая, создала местная компания Human Horizons, причем возглавляет ее экс-менеджер компании Jaguar Land Rover.



Новинка получила название HiPhi 1 и имеет девять дверей. Эта машина существует пока только в качестве концепта и призвана показать, как будут выглядеть автомобили будущего.

Модель длиной 5 200 мм будет приводиться в движение электрической силовой установкой, а также ей оснастили автопилотом третьего уровня.

Система представлена 500 датчиками, нейронной сетью, а также шестью вычислительными платформами. Что касается необычной конфигурации дверей, то две пары из них открываются по ходу движения, еще две против хода и две имеют тип «крылья чайки».

Помимо этого все двери не имеют ручек, а доступ к салону будет осуществляться с помощью системы распознавания лиц.

В движение HiPhi 1 будет приводить электрическая установка, в составе которой два электридвигателя. Мощность каждого из них составит 268 км, а суммарная отдача будет 536 л.с. На одной электротяге машина проедет 644 километра.