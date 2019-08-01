Под Тулой скоро начнут выпускать новые модели Haval

Новый автомобильный завод в Тульской области уже выпускает молодежный кроссовер F7, но как известно, на предприятии будет осуществляться сборка не только этого автомобиля.



У кроссовера F7 в Китае есть еще купеобразная версия, а она ранее была анонсирована на российском рынке, но точные сроки выхода не сообщались.

Эта модель также встанет на конвейер предприятия под Тулой, а вот предварительными сроками выхода называют третий кварта текущего года.

Ориентировочно в это же время будет налажено производство и флагманского кроссовера Haval H9, поставки которого пока осуществляются из Китая.

Между тем, сообщается, что на новый кроссовер F7 наблюдается повышенный спрос и завод пока не ликвидировал дефицит.