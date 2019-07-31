Geely раскрыла дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ

Скоро модельная линейка пополнится несколькими новинками, в числе которых и кросс-хэтчбек Geely GS, дизайн которого для РФ Geely раскрыла официально.

В частности, изображение автомобиля появилось на сайте компании в специальном разделе. По некоторым данным, новинка стартует в России осенью этого года.

На нее в России уже оформлен ОТТС, согласно которому в России модель будет предлагаться 1,8-литровый 133-сильный двигатель.

Среди трансмиссии предложат шестискоростная механика или автомат. Габариты автомобиля составят: 4440/1833/1573 мм, колесная база будет 2 700 мм.

Кроме этого, стало известно, что для российского рынка будет предлагаться хэтчбек 2017 года.