Китайская компания намерена расширять модельный ряд автомобилей, представленных на российском рынке.
Geely раскрыла дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ
31.07.2019 23:50
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Скоро модельная линейка пополнится несколькими новинками, в числе которых и кросс-хэтчбек Geely GS, дизайн которого для РФ Geely раскрыла официально.
В частности, изображение автомобиля появилось на сайте компании в специальном разделе. По некоторым данным, новинка стартует в России осенью этого года.
На нее в России уже оформлен ОТТС, согласно которому в России модель будет предлагаться 1,8-литровый 133-сильный двигатель.
Среди трансмиссии предложат шестискоростная механика или автомат. Габариты автомобиля составят: 4440/1833/1573 мм, колесная база будет 2 700 мм.
Кроме этого, стало известно, что для российского рынка будет предлагаться хэтчбек 2017 года.
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