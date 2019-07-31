Работа в службе такси не всегда выгодна таксистам, желающим работать самим на себя, А простая аренда транспортного средства требует больших капиталовложений, но приобрести автомобиль за наличные нет возможности? На выручку придет покупка авто под такси в кредит. Обратившись в специализированную компанию, клиент получает в свою собственность автомобиль, соответствующий предпочтениям, с минимальным кредитным платежом от 98 рублей, что вполне выгодно для работающего таксиста.

Плюсы покупки транспорта под такси в кредит

Компания «Твое такси» предоставляет своим клиентам выгодные условия сотрудничества и кредитования. Для оформления кредита достаточно перейти нам сайт организации https://tvoe-taksi.ru, выбрать класс автомобиля (эконом, комфорт, старт, бизнес, минивэн, детский), заключить договор, оговорив все нюансы с менеджерами компании.

К числу плюсов приобретения ТС под такси в кредит стоит отнести:

Быстрое оформление права собственности с получение ПТС.

Минимальный размер кредита и платежей.

Рассрочку под 0%.

Оформление салона и кузова транспортного средства под бренд.

Помощь в оформлении документации.

Оформление сделки всего за 5 минут.

Стать таксистом с собственным авто довольно просто. Нужно связаться с представителями компании для обсуждения вопросов выбора авто и подбора наиболее выгодных условий кредитования (организация сотрудничает более чем с 30 банками страны). Оформить транспорт под такси с брендированием и оформить сделку, посетив офис при личной встрече.

Клиентские привилегии

Опытные специалисты компании всегда готовы помочь в оформлении кредитных документов и транспортного средства под такси. Помимо этого, клиенты имеют возможность выбрать дополнительные услуги, например:

оклеивание авто желтой пленкой, благодаря чему автомобиль будет сразу готов к работе;

брендирование с обозначением логотипа, контактного номера, названия фирмы;

получение лицензии, что позволит сократить время на различные хлопоты, касающиеся сбора пакета документов;

установку ГБО и прочее.

Сотрудничество с многочисленными таксопарками позволяет подобрать авто из любого ценового диапазона. Покупка авто под такси в кредит – это отличный старт собственного бизнеса, если есть желание зарабатывать на такси, а возможности купить транспорт пока нет. Упростить задачу поможет дополнительная услуга оформления авто в лизинг.