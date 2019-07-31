Покупка авто под такси в кредит
Работа в службе такси не всегда выгодна таксистам, желающим работать самим на себя, А простая аренда транспортного средства требует больших капиталовложений, но приобрести автомобиль за наличные нет возможности? На выручку придет покупка авто под такси в кредит. Обратившись в специализированную компанию, клиент получает в свою собственность автомобиль, соответствующий предпочтениям, с минимальным кредитным платежом от 98 рублей, что вполне выгодно для работающего таксиста.
Плюсы покупки транспорта под такси в кредит
Компания «Твое такси» предоставляет своим клиентам выгодные условия сотрудничества и кредитования. Для оформления кредита достаточно перейти нам сайт организации https://tvoe-taksi.ru, выбрать класс автомобиля (эконом, комфорт, старт, бизнес, минивэн, детский), заключить договор, оговорив все нюансы с менеджерами компании.
К числу плюсов приобретения ТС под такси в кредит стоит отнести:
- Быстрое оформление права собственности с получение ПТС.
- Минимальный размер кредита и платежей.
- Рассрочку под 0%.
- Оформление салона и кузова транспортного средства под бренд.
- Помощь в оформлении документации.
- Оформление сделки всего за 5 минут.
Стать таксистом с собственным авто довольно просто. Нужно связаться с представителями компании для обсуждения вопросов выбора авто и подбора наиболее выгодных условий кредитования (организация сотрудничает более чем с 30 банками страны). Оформить транспорт под такси с брендированием и оформить сделку, посетив офис при личной встрече.
Клиентские привилегии
Опытные специалисты компании всегда готовы помочь в оформлении кредитных документов и транспортного средства под такси. Помимо этого, клиенты имеют возможность выбрать дополнительные услуги, например:
- оклеивание авто желтой пленкой, благодаря чему автомобиль будет сразу готов к работе;
- брендирование с обозначением логотипа, контактного номера, названия фирмы;
- получение лицензии, что позволит сократить время на различные хлопоты, касающиеся сбора пакета документов;
- установку ГБО и прочее.
Сотрудничество с многочисленными таксопарками позволяет подобрать авто из любого ценового диапазона. Покупка авто под такси в кредит – это отличный старт собственного бизнеса, если есть желание зарабатывать на такси, а возможности купить транспорт пока нет. Упростить задачу поможет дополнительная услуга оформления авто в лизинг.