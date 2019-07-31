Составлен топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в России

В период январь-июнь текущего года, как сообщает «Автостат», больше всего было продано кроссоверов Lexus RX, который и стал самым востребованным в своем сегменте на рынке РФ.

Российские аналитики опубликовали данные по продажам автомобилей премиального сегмента и назвали самые популярные премиальные кроссоверы в РФ в I полугодии.

Так, лидер среди таких авто Lexus RX был реализован в количестве 3 780 экземпляров. В тройке лидеров оказались две модели немецкого бренда BMW, а это Х3 и Х5.

Их объёмы продаж составили 2 907 и 2 449 единиц соответственно. Следом оказалась еще одна модель японского бренда Lexus, а именно кроссовер NX.

Он на рынке разошелся тиражом в количестве 2 261 экземпляра. В пятерку лидеров попал Mercedes-Benz GLС с показателем 2 129 проданных штук.

Еще в десятке лидером оказались Mercedes-Benz GLS (1783 ед.), Lexus LX (1743 ед.), Audi Q5 (1713 ед.), Porsche Cayenne (1642 ед.) и BMW X1 (1615 ед.).