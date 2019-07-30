Автомобиль имеет большую историю, благодаря которой и удалось выручить столь большую стоимость за машину 1965 года выпуска.
Lotus Cortina 1965 года продан на аукционе за 17 млн рублей
На аукционе продали Lotus Cortina 1965 года за 17 млн рублей (243 тыс. евро), а это почти стоимость нового Lamborghini Huracan Evo.
В свое время этот автомобиль был подготовлен специально для участия в серии Touring Car Championship, где на нем участвовал гонщик Джон Уитмор.
Этот же гонщик позднее выкупил машину. Она была в его собственности до 1995 года. В дальнейшем в период с 2003 по 2004 год спорткар Cortina реставрировали, установив новые, но полностью повторяющие оригинальные кресла, а также заменив кузовные панели.
Уже после реставрации Lotus Cortina принимал участие в гонке на Фестивале скорости в Гудвуде, причем он был участников в 2008, 2012 и 2013 годах.
Теперь у машины появился новый владелец, которому она обошлась в кругленькую сумму.