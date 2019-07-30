Lotus Cortina 1965 года продан на аукционе за 17 млн рублей

Автомобиль имеет большую историю, благодаря которой и удалось выручить столь большую стоимость за машину 1965 года выпуска.

На аукционе продали Lotus Cortina 1965 года за 17 млн рублей (243 тыс. евро), а это почти стоимость нового Lamborghini Huracan Evo.

В свое время этот автомобиль был подготовлен специально для участия в серии Touring Car Championship, где на нем участвовал гонщик Джон Уитмор.

Этот же гонщик позднее выкупил машину. Она была в его собственности до 1995 года. В дальнейшем в период с 2003 по 2004 год спорткар Cortina реставрировали, установив новые, но полностью повторяющие оригинальные кресла, а также заменив кузовные панели.

Уже после реставрации Lotus Cortina принимал участие в гонке на Фестивале скорости в Гудвуде, причем он был участников в 2008, 2012 и 2013 годах.

Теперь у машины появился новый владелец, которому она обошлась в кругленькую сумму.