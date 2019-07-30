Lexus LX получил новый спортивный пакет Sport Package

Новая версия была разработана для рынка США, и она отличается отделкой и более агрессивным внешним видом.

Версия Lexus LX Sport Package получила радиаторную решетку с другим рисунком, новый задний диффузор и корпуса боковых зеркал окрашенных в цвет кузова.

Также Sport Package от других комплектаций можно будет отличить по 21-дюймовым колесным дискам и хромированными вставками.

В салоне внедорожника применили дорогую кожу, вентиляцию кресел, премиальную акустическую систему с 19 динамиками от компании Mark Levinson и четырехзонный климат-контроль.

В США японский внедорожник предлагается только с 5,7-литровым V8 мощностью 383 л.с. и восьмиступечатой автоматической коробкой передач.

В РФ помимо этого двигателя Lexus LX доступен еще с дизельным агрегатом мощностью 272 л.с. На российском рынке Lexus LX стоит от 6 411 000 рублей.