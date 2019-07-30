На прошлой неделе российский офис компании Suzuki рассказал о некоторых опциях для базовой комплектации внедорожника, а сегодня были названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России.



Как выяснилось, модель в нашей стране появится в двух комплектациях с названиями GL и GLX, причем в новом поколении производитель предложит ряд опций, которые не были доступны для предшественника.

Информация о стоимости комплектациях будет объявлена позднее. Внедорожник новой генерации на российском рынке будет представлен с полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 102 л.с.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механическую и четырехступенчатую автоматическую КП. В базовом исполнении для Jimny будет доступен электропривод боковых зеркал заднего вида, управление аудиосистемой на руле, где также будет и управление системой hands-free.

Еще в начальной версии предложат электрические стеклоподъёмники, обогрев заднего стекла, фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESP, а также система помощи при старте на подъёме или при спуске с горы, система слежения за давлением в шинах, Эра Глонасс и другое.

В топовой комплектации уже будут доступны передние светодиодные фары с омывателем, климат-контроль, информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов, навигационная система, круиз-контроль, боковые зеркала с обогревом и многое другое.