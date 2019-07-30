В продаже появилась роскошная копия Jeep Wrangler

Китайская компания BAIC объявила о старте продаж на внутреннем рынке специальной версии внедорожника Beijing BJ40.



На рынок вышел роскошный вариант модели, которая во многом имеет сходства во внешности с Jeep Wrangler.

В новинке предлагают пластиковый обвес, расширенные колесные арки, новую оптику, решетку радиатора, а также отличается спецверсия от обычного Beijing BJ40 наличием серебристых накладок на бамперах и хромированными молдингами.

К тому же для внедорожника предлагают эксклюзивный цвет кузова. В салоне предложат мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем, большую виртуальную панель приборов, отделку перфорированной кожей и многое другое.

В движение автомобиль будет приводиться 2,3-литровым 250-сильным двигателем с показателем крутящего момента 350 Нм.

Среди трансмиссий будет шестискоростной «автомат» и полноприводная система. Оценили новинку от 204 990 юаней или около 1,9 млн рублей.