Рестайлинговый вариант пикапа предлагается на российском рынке, причем его сборка организована с прошлого года на предприятии в нашей стране.



Однако уже скоро Foton привезёт в Россию обновлённый пикап Tunland, но точные сроки старта продаж пока не названы.

Предварительная дата начала продаж будет озвучена только после того, как автомобиль пройдет все необходимые сертификационные испытания.

Обновленная версия пикапа на китайском рынке продается одновременно с дорестайлинговым вариантом. Модели отличаются не только внешностью, но и разными силовыми установками.

При этом модель Tunland после обновления предлагается с 2,8-литровым турбированным агрегатом, работающим в паре с пятискоростной механикой. На российском рынке пикап ожидается и с дизельным двигателем.