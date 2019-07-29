В России опросили представителей страховых компаний, а целью опроса было выяснить, какие марки автомобилей чаще всего угоняли в первом полугодии 2019 года.

Так, были названы самые угоняемые автомобили в РФ по версии страховщиков, причем выяснилось, что в основном любимыми авто у автоугонщиков стали модели марок Hyundai, Kia и Toyota.

Как отмечает, «Прайм», именно эти автомобильные марки чаще фигурируют в рейтинге самых угоняемых.

Если говорить о моделях авто, то тут лидерами являются модели Kia Sportage, Kia Rio, Kia Ceed, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Creta, Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser, а также Lexus LX, Toyota Camry, Nissan X-Trail, Ford Focus, Kia Sorento и Hyundai ix35.

В зависимости от страховой компании лидируют по автоугонам разные модели. Также было отмечено, что в целом большинство машин, которые числятся или числились в угоне, относятся к сегменту кроссоверов и внедорожников.