Названа стоимость внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП

Уже этой осенью внедорожник УАЗ «Патриот» появится у российских дилеров, о чем ранее сообщали в компании.

При этом уже сегодня в Сети появилась информация о стоимости новой модификации Патриота с автоматической КП.

Отметим, что данные не являются официальными и согласно им, Патриот с АКПП получит ценник от 1,0 до 1,3 млн рублей. Иными словами доплата за автоматическую КП составит около 100 тысяч рублей.

То есть, по сути стоимость топовой версии Патриота с АКПП сравнится с ценой на KIA Sportage в базовом исполнении.

Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1.

Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.

Сам УАЗ никак не комментирует просочившуюся информацию, заявляя, что официально стоимость будет объявлена в сентябре.