Стало известно, когда на рынок РФ приедет обновленный Mitsubishi ASX

Изначально предполагалось, что кроссовер Mitsubishi ASX после обновления станет доступен для покупки уже в этом году.

Однако, как выяснилось, компания начнет продажи обновленного Mitsubishi ASX только в первой половине будущего года. Ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации.

Кроссовер будет отличаться от предшественника обновленной внешностью, которая соответствует новой фирменной стилистике марки.

В салоне появится мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, а также новые материалы отделки.

Моторная гамма будет представлена двухлитровым двигателем с отдачей 150 л.с., пару которому составит пятискоростная механика или вариатор. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

Источник: Gazetadaily.ru.