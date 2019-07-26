Названы самые распространенные Opel в автопарке России

В общей сложности по состоянию на 1 января этого года в автомобильном парке нашей страны насчитали 859 604 машины марки Opel.

Специалисты «АвтостатИнфо», назвали самые распространенные Opel в автопарке России. Так. Выяснилось, что больше всего экземпляров в парке имеет модель Opel Astra.

Таких автомобилей числится 363 747 единиц. С существенным отставанием от лидера на втором месте оказался Opel Vectra. Парк этой модели составил 98 194 шт.

В тройке лидеров расположился Opel Corsa — 94 472 ед., а четвертое и пятое место в рейтинге оказалось за Opel Zafira и Opel Mokka.

Их показатель составил 67 851 и 42 653 ед. Также аналитики насчитали 35 177 экземпляров Opel Omega и 28 743 единицы Opel Kadette.