Land Rover Defender 2017 года превратили в шестиколесный пикап

Грузовую версию из внедорожника 2017 года сделали умельцы из Chelsea Truck Company.

Тюнеры этого ателье решили за основу своего нового проекта взять роскошный внедорожник, котором добавили пару колес и превратили Land Rover Defender 2017 года в шестиколесный пикап.

Переработанный внедорожник получил название Flying Huntsman 6×6 и уже предлагается для покупки. Оценили пикап в 350 тысяч долларов.

Помимо изменений во внешности, модель получила еще и переработанный салон, где появилась новая панель приборов, подлокотники, а также сидения с подогревом.

Flying Huntsman 6×6 позиционируется как вседорожник, а в движение его приводит восьмицилиндровый двигатель объёмом 6,2 литра.

Его мощность, работая в паре с шестискоростным автоматом, составляет 430 лошадиных сил.