Hyundai Tucson обновился

Качественный импортный кроссовер нужен не только автолюбителю, проживающему за городом, но и городскому жителю. Мощная машина внушительных габаритов поможет чувствовать себя уверенно на дорогах, не даст завязнуть в зимних сугробах. Кроме того, у кроссоверов большой вместительный багажник, помогающий перевезти продукты из магазина домой, отправить сумки с вещами на дачу или в загородный коттедж. Кроссовер — это всегда удобно, как ни крути!

Обновление 2019

Буквально на днях стало известно о том, что на Нью-Йоркском автосалоне продемонстрировали рестайлинговую модель Hyundai Tucson 2019 года. Как ни странно, но при качественных изменениях, цена на модификацию практически не изменилась. Может быть совсем чуть-чуть (в большую сторону). Видимые трансформации у машины произошли как внутри, так и снаружи.

Линейка силовых агрегатов была пересмотрена практически полностью. Теперь кроссовер будет продаваться всего лишь двумя видами моторов двухлитровым (164 лошадиные силы), а также с объемом 2,4 литра (181 лошадиная сила).

Новую модель, буквально напичкана системами безопасности. Теперь здесь присутствуют:

система предупреждения фронтальных столкновений; автоматическое включение дальнего света; видеокамера с обзором 360 градусов.

Обновленная модель дополнена умным круиз-контролем, присутствует система предупреждения водителя, а также система удержания машины в полосе движения.

Выбираем кроссовер

Сегодня высокотехнологичный Hyundai Tucsonв наличии можно посмотреть и приобрести в Санкт петербургском салоне Рольф Лахта. Для покупателей представлены только новые автомобили, которые можно купить на максимально удобных условиях. Преимуществами приобретения кроссовера в салоне Рольф Лахта можно назвать:

конкурентоспособные цены;

удобное кредитование при покупке;

недорогое страхование;

высококачественный сервис;

гарантию на пост гарантийное обслуживание.

В салоне работают исключительно профессиональные менеджеры, которые, руководствуясь пожеланиями клиентов, а также их бюджетом, подберут оптимальную модификацию Hyundai Tucson, сопроводят сделку покупки машины от начала до конца.

Высокотехнологичный кроссовер Hyundai Tucson — это современный автомобиль, оснащенный не только множеством систем безопасности, но и мультимедийной развлекательной системой, умной сигнализацией. Это выгодная покупка, достойное вложение средств в приобретение машины для семьи.