Результаты нового исследования опубликовала компания «АльфаСтрахование», которая рассчитала в процентном соотношении число машин одной марки, не подлежащих восстановлению к общему показателю обращений по страховке каско.

Так были названы автомобили, которые не восстанавливают после ДТП и лидером этого рейтинга оказались машины марки «Рено».

Показатель количества полностью разбитых авто бренда составил 2,96%.

На второй строчке с показателем 2,89% расположились российские автомобили Лада, а в тройку лидеров вошли модели «КИА» с результатом 2,5%.

Впрочем, автомобили этих марок являются и наиболее востребованными на российском рынке.

В десятке рейтинга также оказались следующие марки автомобилей: Hyundai (2,29%), Mitsubishi (1,78%), Skoda (1,71%), Mercedes-Benz (1,46%), Ford (1,45%), Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).