Audi представила новый купе-кроссовер Q3 Sportback

По сути это все тот же Q3, но с купеобразным силуэтом кузова. Новинка будет на рынке позиционироваться как конкурент BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe, а ее полноценная премьера будет проходить в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре.

Уже в ноябре автомобиль поступит в продажу по цене от 40 тысяч евро. В 2020 году кросс-купе можно ждать на российском рынке.

Габариты нового Q3 Sportback следующие: 4 500/1 843/1560 мм, Объём багажника составит 530 литров.

В отличие от обычной версии кроссовера новинка имеет другую решетку радиатора, новые воздухозаборники, а также колесные диски на 18 дюймов и расширенные колесные арки.

Моторная гамма будет представлена таким же установками, как и у Q3.