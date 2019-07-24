Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр

Японская компания разработала новую камеру, способную на достаточно большом расстоянии распознавать автомобильные номера автомобилей.



Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр. Для фокусировки на объекте камере потребуется всего 0,3 секунды.

Также она способна обрабатывать кадры, чтобы улучшить видимость в случае тумана или сильной жары. Ночью видеокамера также будет создавать качественные кадры.

В японской компании заявили, что представленную камеру можно использовать на государственных границах или в аэропортах. В продажу новинка поступит 26 июля, а стоимость будет объявлена позднее.