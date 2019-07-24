Рейтинг был составлен немецкими специалистами из Ассоциации технического надзора.



Эксперты проанализировали данные по техосмотрам девяти миллионов автомобилей, а по количеству выявленных в них проблем и были названы самые надежные немецкие автомобили с пробегом в разных возрастных категориях.

В большинстве таких категориях лидирует или присутствует спорткар Porsche 911, а он и признан самым надежным.

Эта модель лидирует в категории машин возрастом от двух до трех лет с показателем 2,5% проблемных экземпляров. В среднем пробег таких автомобилей в этой возрастной категории составляет 26 тыс. километров.

На втором и третьем месте оказались Mercedes B-class и Mercedes GLK, у которых показатель проблемных экземпляров оказался 2,6%, а средний пробег 39 000 и 50 000 км соответственно.

Среди автомобилей, пробег которых составляет от четырех до пяти лет, надежными признаны Porsche 911 (3,6%; 40 000 км), Mercedes B-class (4,9%; 57 000 км) и Audi Q5 (5%; 84 000 км).

В тройке лидеров среди шести-семилетних машин оказались немецкие модели Porsche 911 (6%; 51 000 км), Mercedes SLK (7%; 56 000 км) и Audi ТТ (7,7%; 76 000 км).

Самыми надежными в категории 8-9 лет стали Porsche 911 (8,3%; 64 000 км), BMW X1 (11,9%; 110 000 км) и Audi ТТ (12,2%; 97 000 км).

Ну и замыкают рейтинг самых надежных автомобили возрастом от десяти до одиннадцати лет, где лучшими стали опять же Porsche 911 (11,7%; 77 000 км), Mazda 2 (15,7%; 92 000 км) и Audi ТТ (16,8%; 112 000 км).