Bajaj привезла в Россию флагманский мотоцикл Dominar 400

Bajaj в Россию привезла свой самый мощный обновленный мотоцикл Dominar 400, продажи которого начнутся в ближайшее время. В дилерских центрах Bajaj Dominar 400 можно будет купить по цене 290 тыс. рублей.

В обновленной версии доработали мотор и теперь его отдача увеличена на 14% до 40 л.с.

Также была переработана подвеска, а сзади устанавливается моно-амортизатор Nitrox с настройками с регулировкой преднатяга, спереди будет 43-мм телескопическая вилка перевернутого типа.

Тормозные механизмы в мотоцикле Bybre с 2-х канальным ABS. В Bajaj Dominar 400 установлена полностью светодиодная оптика и цифровая панель приборов.