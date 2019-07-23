Электрический пикап F-150 от Ford отбуксировал 454-тонный поезд

Американская компания решила подогреть интерес к новой версии своего пикапа опубликовав видеоролик.



В нем автопроизводитель продемонстрировал, как электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 454-тонный поезд.

Полностью электрическим пикапом управляла главный инженер проекта Ford F-150 Линда Чжан.

Прототипу пикапа удалось отбуксировать 10 двухэтажных железнодорожных вагонов, в которых находились еще пикапы Ford F-150.

В результате общая масса превысила 454 тонны.

Подробности о новинке в компании не раскрывают, но ранее стало известно, что в следующем году будет выпущен гибридный Ford F-150 Hybrid, после которого на рынок выйдет и полностью электрический вариант.