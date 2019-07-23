JAC анонсировал новый лифтбек с дизайном под Maserati

Им окажется литфбек, эскизы которого накануне появились в Сети. Вместе с эскизами компания сообщила, что презентация новинки известной пока только под индексом A432, состоится этой осенью.

Разработкой дизайна лифтбека занимаются специалисты дизайнерского центра компании в Италии, а возглавляет его Даниэлем Гальоне.

Этот человек ранее работал с компаниями Alfa Romeo, Chrysler и Maserati. Судя по изображениям в автомобиле есть дизайнерские решения, похожие на те, что используются в машинах Maserati, что особенно проглядывается в передней части машины.

В салоне новой модели будет вертикальный экран информационно-развлекательной системы, виртуальная панель приборов, а еще для лифтбека будет доступен круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический парковщик и многое другое.

Уже известно, что габариты авто составят: 4 755/1 820/1 495 мм, колесная база — 2 760 мм. Другие подробности о новинке пока не раскрывают.