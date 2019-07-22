Представленный на прошлой неделе новый Chevrolet Corvette получил не только мощный мотор, но также и роботизированную коробку передач.
Новый Chevrolet Corvette может делать перегазовки
22.07.2019 23:55
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Chevrolet Corvette С8 впервые за все существование модели получил среднемоторную компоновку и автоматическую трансмиссию, которой конечно можно управлять вручную за счет подрулевых лепестков.
При этом новый Corvette получил уникальную особенность, ведь в нем можно делать перегазовку, а для этого нужно всего лишь потянуть на себя подрулевые лепестки.
В этом режиме «робот» включит нейтральную передачу, а автовладелец сможет «покрасоваться» на светофоре, продемонстрировав всю мощность 6,2-литрового мотора.
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