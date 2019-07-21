Volvo отзывает 500 000 автомобилей с мирового рынка

Шведская компания вынужденно отзовет порядка 500 00 своих автомобилей, реализованных на мировом рынке.

Сейчас известно, что среди отзывных машин 37 тыс. были реализованы в Нидерландах, 54 тыс. в Германии, и еще 86 тыс. в Швеции.

Сообщается, что причиной отзывной кампании является вероятность возгорания в моторном отсеке.

Как выяснилось, один из пластиковых компонентов может воспламенится из-за высокой температуры двигателя.

В данном случае речь идет только об автомобилях, оснащенных четырехцилиндровым дизельным двигателем.

Этот силовой агрегат устанавливался в автомобили V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90, выпущенные в период с 2014 года по настоящее время.