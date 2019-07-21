Составлен топ-3 авто с двигателями мощностью более 1000 лошадиных сил

В наше время машиной с мотором мощностью свыше 1000 л.с. уже никого не удивишь.

С развитием электрических силовых установок создать машину с агрегатом, который выдает свыше тысячи «лошадок» автопроизводителям стало немного проще.

Специалисты назвали ТОП-3 спорткаров, у которых отдача мотора превышает 1000 л.с. Стоит отметить, что в рейтинг не стали включать всем известный Bugatti Veyron.

В «тройку» вошли два электрокара — Pininfarina S.p.A и Rimac Concept Two. У этих машин отдача силового агрегата превышает 1900 л.с.

Но тут стоить отметить, что пока эти модели существуют только в виде концептов, тогда как товарные экземпляры клиентам начнут поставлять только в следующем году.

В список включили еще гиперкар Devel Sixteen. Эта модель разрабатывается компанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

По заявлению разработчиков агрегат машины выдает 5000 тысяч лошадиных сил. Гиперкар способен разгонятся от 0 до 100 км/ч за 1,8 сек, а максимальная скорость авто составит 515 км/ч.

В Devel Motors заявляют, что желающих обладать гиперкаром Devel Sixteen очень много, но в компании очень тщательно выбирают клиентов, так как не каждый может справится с таким автомобилем.

Мотор у Devel Sixteen 12,3-литровый V16, который позаимствовали у драгстера и оптимизировали для общественных дорог.