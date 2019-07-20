Названы самые распространенные автомобили в парке Тольятти

Российские аналитики решили проанализировать автомобильный парке города Тольятти и выяснить, какие марки и автомобили являются там самыми распространенными.

Как пишут специалисты «АвтостатИнфо», по состоянию на начало этого года в автопарке Тольятти насчитывается 229 067 автомобилей, из которых 138 990 экземпляров приходится на модели марки LADA.

Вторыми самыми распространенными являются авто бренда KIA – 10 680 ед., а в пятерку еще входят Chevrolet (7838 ед.), Hyundai (6697 ед.) и Toyota (6204 ед).

Если говорить о самых распространенных моделях авто, то в первой десятке лидерами стали Лады: LADA 2190 Granta (15 509 ед.), LADA 2109 (9677 ед.), LADA 2170 Priora (9529 ед.), LADA 1117 Kalina (8517 ед.) и LADA 2110 (8136 ед.).