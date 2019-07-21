Купе-кроссовер Renault Arkana отправили в серийное производство

Это новая модель французского автопроизводителя, которая пока предлагается только на российском рынке, при этом она в дальнейшем появится и в других странах.

Напомним, в основе Arkana лежит модульная платформа, состоящая из 55% новых компонентов. Презентация купе-кроссовера Arkana состоялась в прошлом году на Московском автосалоне.

4 июля текущего года модель стала доступна для покупки. В Renault уже заявляли, что сейчас уровень локализации кроссовера составляет 60%, но в планах этот показатель поднять до 70%.

Это будет возможно, в том числе и за счет локализации двигателя и коробки передач новинки. Первый для кроссовера поставляют из Испании, а трансмиссию привозят из Мексики.