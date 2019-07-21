На московском автомобильном предприятии компании Renault 18 июля стартовало серийное производство купе-кроссовера Arkana.
Купе-кроссовер Renault Arkana отправили в серийное производство
21.07.2019 00:23
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Это новая модель французского автопроизводителя, которая пока предлагается только на российском рынке, при этом она в дальнейшем появится и в других странах.
Напомним, в основе Arkana лежит модульная платформа, состоящая из 55% новых компонентов. Презентация купе-кроссовера Arkana состоялась в прошлом году на Московском автосалоне.
4 июля текущего года модель стала доступна для покупки. В Renault уже заявляли, что сейчас уровень локализации кроссовера составляет 60%, но в планах этот показатель поднять до 70%.
Это будет возможно, в том числе и за счет локализации двигателя и коробки передач новинки. Первый для кроссовера поставляют из Испании, а трансмиссию привозят из Мексики.
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