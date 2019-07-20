Об отзыве 20 июля сообщило агентство «Синьхуа», которое пишет, что Honda отзывает с китайского рынка почти 100 тысяч автомобилей с дефектными подушками безопасности водителя и пассажиров.

В случае ДТП в отзывных транспортных средствах Crosstour, Fit, City, Accord, Odyssey and Everus S1 есть вероятность получить серьезные травмы при взрыве подушки безопасности, из которой могут вылетать металлические элементы.

Отзывными стали машины, выпущенные на территории Китая в период с ноябре 2011 по июнь 2015 года.