Недорогой кроссовер Kia KX1 вышел на китайский рынок еще в августе прошлого года и уже до конца года модель стала одной из самых продаваемых в стране.



Компания Kia решила рассказать о новых успехах автомобиля, сообщив, что новый Kia KX1 обошел в продажах Kia Sportage по итогам июня.

В отчетный период на рынке Китая было продано почти 19 тысяч экземпляров. Напомним, что Kia KX1 создавался на той же платформе, что Kia Rio предлагаемый в России.

Этот автомобиль выпускают на совместном предприятии Kia и Dongfeng.

Его стоимость составляет 68 800 юаней минимум, тогда как самая дорогая комплектация оценена в 79 800 юаней.

В переводе на российский рубль цены варьируются от 638 000 — 729 000.