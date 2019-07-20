Коллекцию из 36 Chevrolet Corvette разыграют в лотерею

За всю историю коллекции она принадлежала нескольким владельцам, и сейчас машины находятся в плохом состоянии и покрыты толстым слоем пыли.

В коллекции 22 ед. Chevrolet Corvette с автоматической коробкой передач и 14 кабриолетов.

Все эти Corvette были выпущены в период с 1953 по 1989 год и в следующем году их разыграют в лотерею.

Стоит отметить, что в 1989 году всю эту коллекцию разыграл в лотерею музыкальный телеканал VH1. Тогда счастливым владельцем машин стал Деннис Амодео (плотник из Лонг-Айленда).

В дальнейшем он спорткары продал поп-художнику Питеру Максу, но он тоже не стал долго задерживать у себя такое количество машин и в 2014 году продал ее семье Хеллерсов.

Они тоже не стали восстанавливать спорткары, но вспомнили про лотерею телеканала VH1 и решили поступить также.

Розыгрыш уже начался и продлится он до 2020 года, а победитель будет объявлен в мае следующего года на канале History.