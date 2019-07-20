Сервис автотека

Покупая уценённый автомобиль, обязательно проверяйте его историю. Сделать это достаточно легко. Для этой цели можно воспользоваться автотекой. Об этом сервисе и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Автотека, это сервис, который предназначен для проверки истории того или иного транспортного средства перед его покупкой. Введя идентификационный номер в соответствующую строку, можно получить подробную информацию о том или ином авто. Узнать мнения людей по данному вопросу просто. Для этого нужно ввести в поисковую систему фразу автотека отзывы. Сервис предоставляет сведения о данных автомобиля, которые находятся в официальном источнике.

С помощью автотеки человек всегда сможет узнать информацию об угоне, ДТП, в которое попадало авто, и о многом другом.

Как показывает практика, с появлением такого сервиса процент обмана покупателей при покупке уценённого транспортного средства резко снизился.

Какую информацию можно узнать

Помимо вышеперечисленных сведений, автотека даёт человеку следующую информацию, касающуюся продаваемого автомобиля:

Ограничения, которые были наложены на данное транспортное средство отделом ГИБДД. Если машина находится в залоге, то автотека обязательно выдаст соответствующую информацию. Автомобиль находится на учёте в такси. Штрафы, которые наложены на владельца данного авто. Транспортное средство разыскивает полиция.

Многие специалисты рекомендуют осуществлять двойную проверку авто. Первый раз машина подлежит проверки перед её осмотром, а второй раз при заключении договора, который свидетельствует что владелец этого транспортного средства сменился.

Отчёт, в котором отражены сведения об автомобиле, составляется по чёткому плану. Автотека задействует в своём отчёте информацию сразу из нескольких источников. К таковым относятся: банки, различные компании, предоставляющие страховое свидетельство на авто, государственные органы, производитель этого автомобиля, автодилеры.

Однако получение информации об авто имеет свою цену. Стоимость такой услуги составляет всего лишь 99 рублей. За эту сумму человек получает гарантированный результат. Ошибки случаются крайне редко. Появившиеся недочёты в скором времени автоматически устраняются. После оплаты отчёт приходит на электронную почту человека, которая указывается по окончании процедуры. Кроме того, в отправленном на почту отчёте будет содержаться информация о предыдущих владельцах данного транспортного средства.