В 2020 году Chery представит в РФ премиальный суббренд Exeed

Пока модельная линейка премиального суббренда представлена только кроссоверов ТХ и его удлиненным вариатором.



В дальнейшем появятся и другие модели, а пока стало известно, что этот бренд выходит за пределы Китая. Первой страной, где появится кроссовер станут Объединенные Арабские Эмираты, где уже запущена реклама новинки.

В 2020 году Chery представит премиальный суббренд Exeed на территории РФ. Более точные сроки презентации и старта продаж пока не называют. Что касается самого премиального кроссовера, то он был представлен в качестве прототипа еще в 2017 году в рамках мотор-шоу во Франкфурте.

Серийная версия модели поступила в продажу в Китае только этой весной. Базовая стоимость модели в обычном исполнении получила ценник 130 тысяч юаней или 1,25 млн рублей.

Самая дорогая версия Exeed TXL обойдется покупателям уже в 180 тысяч юаней или 1,73 млн рублей. В основе Exeed TX лежит тележка М3Х. Модель на рынке Китая предлагается с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с.

Не исключено, что в дальнейшем будет предложена гибридная версия Exeed TX с 156-сильным ДВС и 116-сильным электромотором.

Полноприводная система для кроссовера не доступна, а вот список оборудования будет достаточно богатым.