Официально представлен новый Chevrolet Corvette C8

Марка Chevrolet провела онлайн-презентацию спорткара Chevrolet Corvette C8 нового поколения, который теперь имеет среднемоторную компоновку.



Новая генерация автомобиля на рынке будет представлена вместе с актуальным поколением, которое получит обновление. Предварительная стоимость Chevrolet Corvette C8, который будет отличаться от актуальной версии приставкой к названию Stingray, составит 60 тысяч долларов минимум.

Производство нового Corvette C8 организуют на предприятий в Боулинг-Грин (штат Кентукки). Итак, автомобиль нового поколения теперь имеет измененную внешность, где задние фонари выполнили в стиле Camaro.

Также в модели есть широкий спойлер, новый задний диффузор, сдвоенные патрубки выхлопной системы, колёсные диски на 20 дюймов, а также тормозная система Brembo.

Габариты Corvette C8 составили: 4630/1933/1234 мм, расстояние между осями 2 730 мм. Багажник теперь имеет объём 357 литров, а еще в Корвете имеется съемная крыша, которую можно убрать в багажное отделение.

В движение среднемоторный спорткар будет приводиться 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем. Его мощность, работая в паре с восьмискоростным роботом составит 500 л.с. Система привода будет на заднюю ось.

Заявленный разгон Corvette C8 до первой сотни составит менее трех секунд. Весит машина 1 530 кг. Другие динамические характеристики в компании пообещали раскрыть позднее.

Что касается режимов движения, то их будет шесть: Weather, Tour, Sport, Track, MyMode и Z mode. В дальнейшем автомобиль может получить еще и 6,2-литровый 650-сильный двигатель, а также гибридную силовую установку.