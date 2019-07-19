Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 000 рублей

О том, что востребованный на индийском рынке Datsun redi-GO получит обновление стало известно еще в конце прошлого года.

Теперь обновленная модель официально вышла на рынок по цене от 279 650 рупий или около 250 тыс. рублей.

Самый бюджетный кроссовер в отличие от предшественника стал более безопасным, так как он в базовой комплектации теперь комплектуется подушкой безопасности водителя, а также системами ABS, EBD и парктроником.

В более дорогих комплектациях для автомобиля предлагаются электрические стеклоподъёмники, а также современная мультимедийная система и есть система запуска двигателя с кнопки.

Что касается изменений в экстерьере, то тут обновление произошло по стандартной схеме: бамперы, решетка радиатора, оптика.

Габариты Datsun redi-GO не изменились, также как и моторная гамма, которая по-прежнему представлена 0,8 и 1,0-литровыми агрегатами. Система привода на все колеса все также не доступна.