Названы японские марки-лидеры на вторичном рынке России

Самые популярные японские автомобили с пробегом в России были названы по итогам первых пяти месяцев продаж российскими аналитиками «АвтостатИнфо».

По данным аналитики, лидирует на вторичном рынке марка «Тойота». Таким автомобилей с пробегом было продано 109 303 ед. за пять месяцев года, что на 52% хуже.

Машины Nissan оказались на втором месте по популярности с результатом 81 892 авто, что на 27,3% меньше. В тройке лидеров расположились подержанные модели марки Mitsubishi.

Их объёмы продаж в сравнении с прошлым годом сократились на 15% и составили 50 822 ед. Mazda и Honda оказались на четвертом и пятом месте с показателями 36 192 ед. (-20%) и 25 674 ед. (-50%) соответственно.

В десятку японских марок-лидеров на вторичном рынке России вошли: Lexus — 18 458 ед. (+2%), Suzuki — 14 611 ед. (-23%), Subaru — 11 254 ед. (-37%), Infiniti — 7547 ед. (+1%) и Datsun — 4086 ед..