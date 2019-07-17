Продажи Skoda в РФ выросли на 10% по итогам первого полугодия

Самый большой рост продаж зафиксировали у модели Kodiaq, которая продемонстрировала рост в три раза.

Чешская марка сообщила о результат своей деятельности на российском рынке по итогам первого полугодия и как выяснилось, продажи Skoda в РФ выросли на 10% и составили 39 828 проданных авто.

Самой продаваемой моделью бренда в России является лифтбек Rapid. Его объёмы продаж в отчетный период составили 16 978 ед., что на 0,1% больше.

Второй стала Octavia, продажи которой сократились на 3,7% и составили 11 499 ед. В тройке лидеров располагается Skoda Kodiaq с результатом 10 591 ед., что в три раза больше.