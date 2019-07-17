Audi e-tron — электрокар от немецкого концерна

В 2018 году в Сан-Франциско состоялась презентация нового электрического кроссовера Audi e-tron. О нём и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Характеристики

Главным параметром электромобилей, на который следует обращать внимание при выборе, являются технические характеристики аккумулятора. Мощность батареи Audi e-tron составляет 95 кВтч. Во внутренней части аккумулятора расположено 36 алюминиевых блоков достаточно внушительных размеров. Сама батарея 2 метра в длину и 1,5 в ширину. Кроссовер имеет следующие габариты:

Длина электромобиля составляет 4,9 метра. Ширина 1,9 метра. Высота 1,6 метра.

Багажник также может похвастаться большой вместительностью. Узнать подробнее про Audi E-TRON можно тут https://audi.kiev.ua/ru/e-tron/e-tron/oglyad

Электродвигатели

Audi e-tron обладает двумя двигателями. Мощность каждого мотора составляет 360 лошадиных сил. Электромобиль будет полноприводным, отвечающим всем современным тенденциям. При необходимости передний двигатель можно отключить. Это существенно увеличит автономность аккумулятора.

Батарея

Как заявляет производитель, в Audi e-tron установлен качественный аккумулятор, способный обеспечить его владельцу долговременную и комфортную езду. Все блоки батареи защищены так называемым гелем-теплоносителем, который при экстремальных нагрузках способен выводить образовавшееся внутри тепло на внешний корпус электромобиля. Такое решение существенным образом экономит заряд аккумулятора. Батарея Audi e-tron отличается хорошей долговечностью использования и повышенной износоустойчивостью к различным повреждениям. Также она отлично переносит перепады температур. А элементы быстрой зарядки не выйдут из строя на протяжении долгого времени.

Технология быстрой зарядки

Audi e-tron, это первый выпущенный автомобиль, имеющий зарядку на 150 кВт. Благодаря данной технологии уровень заряда достигает 80 процентов всего за несколько минут. Для этого потребуется посетить одну из зарядных станций США. А вот в домашних условиях процесс зарядки батареи будет длиться несколько часов.

Подвеска

Возможностью регулировать высоту автомобиля сейчас вряд ли кого-то удивишь. Однако создатели Audi e-tron решили не отказываться от подобной функции. Электромобиль оснащён адаптивной подвеской, благодаря которой высоту кроссовера можно изменять в пределах трёх дюймов. При настройке данной системы необходимо учитывать большое количество факторов, влияющие на безопасность движения. Среди них: величина скорости, выбранный стиль езды, а также условия, в которых осуществляется движение автомобиля.