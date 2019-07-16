Mercedes-Benz может отказаться от пикапа X-Class

Пикап Mercedes-Benz X-Class не оправдал ожидания компании, и сейчас в Daimler рассматривают вопрос о прекращении производство модели.



Немецкий пикап оказался дорогим на фоне конкурентов, что также доказывают и его продажи. В прошлом году в Европе, Южной Африке и Австралии было реализовано всего 16 700 единиц X-Class, при этом ближайший конкурент Ford Ranger только в ЕС разошелся тиражом 50 900 ед.

Специалисты отметили, что на продажи Mercedes-Benz X-Class повлияла не только цена, но также и то, что модель несколько раз попадала под отзывную кампанию.

Напомним, в основе Mercedes-Benz X-Class лежит более успешная на рынке модель Nissan Navara. Эти пикапы выпускаются на одном заводе.

Отличие машин в том, что помимо дизельных ДВС Renault−Nissan, в немецкой машине устанавливается дизельный V6 мощностью 258 л.с., разработанный Daimler.

На российском рынке Mercedes-Benz X-Class доступен для покупки и предлагается по цене от 3 128 000 рублей. Максимальная комплектация оценивается в 4 181 000 рублей.