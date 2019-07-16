В Японии официально представили обновлённый Nissan Skyline

Компания Nissan официально рассекретила обновленный Nissan Skyline, проведя его презентацию на территории Японии.



Обновлению подверглась именно японская модель, которая по сути является клоном седана Infiniti Q50. В Nissan Skyline даже присутствуют логотипы материнской Infiniti и ранее он получал изменения позднее, чем обновлялась глобальная версия. Но в этот раз компания решила обновить первым седан для японского рынка.

Напомним, что он отличался и отличается от Infiniti Q50 только расположением руля. В отличие от предшественника автомобиль получил обновленные бамперы, решетку радиатора, фары и фонари.

В салоне Skyline теперь есть модернизированная мультимедийная система NissanConnec, новое рулевое колесо и система ProPilot 2.0, которая была представлена три года назад.

Автопилот второго уровня позволит удерживать машину в пределах одной полосы, но при этом руки на руле водитель держать будет обязан, в противном случае система начнет подавать звуковые сигналы.

Также автопилот будет запущен только при заданном маршруте в навигаторе, а в случае съезда на второстепенные дороги электронике потребуется вмешательство водителя.

Система автопилота предлагается с базовой комплектации гибридного варианта седана. Его силовая установка представлена 3,5-литровым шестицилиндровым ДВС и 68-литровым электродвигателем. В качестве трансмиссии выступает семискоростная автоматическая КП.

Суммарная отдача составляет 359 л.с. В моторной гамме теперь нет двухлитрового четырехцилиндрового двигателя, на смену которому пришел собственной разработки трехлитровый битрубированный двигатель с шестью цилиндрами.

Его мощность, работая в паре с семискоростным автоматом и только заднеприводной системой составит 300 или 400 лошадиных сил в зависимости от версии.

Еще в обновленном Nissan Skyline появилось большое количество современных систем и опций. Оценили автомобиль от 40 тысяч долларов за модификацию с 300-сильным двигателем. Седан с 400-сильным мотором обойдется от 51 тыс. рублей, а гибридная версия обойдется от 50 700 рублей.