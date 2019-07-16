На телеканале вышла передача, в которой рассказывают о работе завода американской компании в городе Фримонт в Калифорнии, где осуществляется сборка электрокара Model 3.

Журналисты телеканала взяли и интервью у бывших и действующих сотрудников предприятия, которые и рассказали, что условия труда на заводе ужасные, так как днем стоит жара, ночью холод, а еще в ангарах стоит дым от лесных пожаров.

Также сотрудники заявили, что ради скорости сборки Model 3 Tesla игнорирует проверки качества, установленные по регламенту.

К тому же телеканал опубликовал и фото, на котором запечатлен Model 3 с заклеенными изолентой трещинами.

В пресс-службе американской компании уже отреагировали на обвинения и заявили, что фотографии это «распространенные среди сотрудников анекдоты», которые вводят в заблуждение и у тому же не отражают реальные условия сборки электромобиля.

Источник: CNBC.